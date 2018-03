On a testé: cinq soins visage pour oublier l'hiver

Le plus hydratant. Parce que chez Babor, on est convaincu qu'une peau bien hydratée vieillira moins vite ou en tout cas marquera moins les premiers signes de vieillissement, ce nouveau soin - parfait après les grands froids hivernaux desséchants - met à l'honneur deux ingrédients star en matière d'hydratation. Comme dans tous les soins cabine de la marque, tout commence par un nettoyage en profondeur suivi d'un peeling aux acides de fruits et à la vitamine C afin de faire table rase de toutes les cellules mortes. Ça chauffe... et ça picote - épidermes trop sensibles s'abstenir, donc... - mais la peau est alors prête pour un grand bain d'acide hyaluronique. On le retrouve dans les produits de la ligne Hydra Cellular utilisé dans ce rituel mais aussi dans les ampoules signature de Babor que l'on peut ensuite ramener à la maison pour prolonger les bienfaits du soin. L'application des différents sérum et crème s'accompagne de massages stimulants la circulation sanguine, avec un soin tout particulier apporté à la zone sensible du contour de l'oeil. La pause d'un masque en tissu composé à 99% de collagène s'accompagne d'un massage relaxant des mains ou des pieds. Après 75 minutes de traitement, la peau est visiblement repulpée, les ridules lissées et son éclat ravivé.

Traitement Doctor Babor Hydra Cellular, 75 euros les 75 min. www.babor.be

Le plus sensoriel. Inspirée par la médecine traditionnelle chinoise, en particulier l'étude des méridiens et des points de réflexe mise en pratique lors des massages, l'approche de Decléor se veut holistique et invite avant tout à la détente. Ici, avant même de s'intéresser au visage, l'esthéticienne vous propose un modelage du dos idéal pour se relaxer et éveiller les sens - ce qui n'est pas incompatible - grâce aux parfums des huiles essentielles utilisées. Viennent ensuite les rituels habituels de nettoyage - démaquillage doux, gommage... - suivi d'un long massage du visage alternant pressions et manipulations de lissage et de drainage qui favorisent l'élimination des toxines tout en détendant les traits. La dimension plaisir est ici accentuée par la sensorialité des textures particulièrement fondantes et aux odeurs gourmandes, notamment celle de muesli qui se dégage du cataplasme à la farine de lin, aux germes de blé broyés et aux graines de fleurs de tournesol qui vient terminer le soin. Appliqué en couche épaisse, ce masque composé d'actifs 100% naturels promet de booster l'éclat. Pendant qu'il pause, les bras et les mains reçoivent eux aussi un modelage. Idéal en fin de journée lorsque l'on peut se permettre de laisser la peau sans maquillage profiter de tous ces bienfaits.

Soin Aromaplastie Decléor x Planet Parfum, à partir de 55 euros les 60 minutes. www.planetparfum.com

Le plus technologique. Utilisées depuis quelques années maintenant dans les cosmétiques pour lutter contre les changements liés à l'âge, les peptides sont des protéines de petites tailles impliquées notamment dans la neurotransmission. Comme son nom l'indique, la marque américaine HydroPeptide fait appel à ce type d'actifs, soit plus de 60 types de peptides différents mais aussi des cellules souches végétales riches en anti-oxydant et en acide hyaluronique. Disponible chez Belle & Vie, à Uccle, le protocole anti-âge est particulièrement recommandé en cure de trois séances au changement de saison afin de booster la régénération des cellules qui comme tout le reste du corps ont un peu tendance à tourner au ralenti en hiver et d'apporter aussi un complément d'hydratation lui aussi bienvenu. Le soin allie nettoyage en profondeur grâce à une exfoliation en deux étapes à la vitamine C et pose d'un masque purifiant au kaolin. C'est aussi l'un des rares soin visage à inclure encore une extraction des comédons et une épilation des poils disgracieux du visage. Les différents massages qui s'enchaînent ensuite viennent également renforcer l'effet liftant et anti-relâchement des peptides.

Soin visage anti-âge HydroPeptide, 85 euros les 60 minutes. www.belleetvie.be

Le plus vegan. Lancée par Sophie Trenteseaux, la marque belge de cosmétiques bio et vegan Makesenz propose désormais des soins visages personnalisables dans la cabine qui s'est installée au dessus de la boutique du quartier du Châtelain, à Bruxelles. L'occasion de se familiariser avec les textures et les parfums de ces produits à base d'ingrédients naturels que l'on peut bien sûr ensuite acheter sur place ou pour certains fabriquer soi-même à l'aide de kits d'initiation à la cosmétique maison ou lors d'ateliers thématiques. Les différentes étapes du rituel sont assez classiques, ce sont surtout les galéniques des produits utilisés qui sortent de l'ordinaire: on pense au baume démaquillant à base de beurre de karité et de cacao brut, la brume tonique composée d'hydrolats issus de la distillation de plantes naturelles, le masque à base d'argile personnalisé en fonction du type de peau. Tout soin de 50 minutes et plus se termine par un modelage. Moyennant supplément, il est possible d'ajouter des épilations des sourcils, de la lèvre supérieure ou du menton.

Soin visage personnalisé Makesenz, 60 euros les 50 minutes. Prise de rendez-vous au 02-640 40 34.

Le plus délicat. La faute au stress, à la pollution, aux hormones, aux allergènes contenus dans les produits, aux températures extrêmes,... le nombre de personnes qui qualifient leur peau de "sensible" est en constante augmentation. C'est à elles que l'on a pensé chez Yon-Ka en développant ce soin d'une heure qui bien sûr se base sur des produits destinés aux épidermes délicats mais propose aussi une gestuelle toute en douceur pour éviter d'irriter la peau par des frottements trop invasifs, notamment dans les phases de nettoyage et de gommage. Une large place est faite à l'application de masques - deux pauses sont prévues entrecoupées par des modelages du visage et du contour des yeux - qui soulagent les sensations d'inconfort et de tiraillements tout en redonnant souplesse et fraîcheur à la peau. Ses défenses naturelles s'en trouvent renforcées. En cas d'hypersensibilité, il est même recommandé de s'offrir une cure de quatre soins à recevoir chaque semaine.

Soin Sensitive Yon-Ka, 65 euros les 60 minutes. www.yonka.be