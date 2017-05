Parfum: 5 nouveautés, comme un parfum de fleurs

Poivré

La rose traitée en majesté par la jeune parfumeuse Amandine Clerc-Marie est ici bien accompagnée par des notes de poivre rose, de freesia et de thé frais, tout en se laissant parer de jasmin, de pivoine et de muguet comme un charmant bouquet printanier.

Eau de parfum Izia, Sisley, à partir de 82 euros les 30 ml.

Salé

Pour cette nouvelle variation autour de l'architecture tout en fleur de J'Adore, le maître parfumeur François Demachy redessine les contours de ce bouquet mythique en ciselant un accord sur mesure d'ylang-ylang, teinté d'une pointe de fleur de sel immergée jusqu'au coeur fruité et juteux d'une note de pêche savoureuse.

Eau de toilette J'Adore in Joy, Dior, à partir de 83,45 euros les 50 ml.

Vanillé

Matière fétiche s'il en est de la construction de tout grand Guerlain digne de ce nom, la vanille choisie par Thierry Wasser et Delphine Jelk, qui ont créé la fragrance, s'allie ici à la lavande réputée plus masculine, avant de se blottir dans un nuage de santal et de jasmin et donner vie à un jus aussi moderne qu'envoûtant.

Eau de parfum Mon Guerlain, Guerlain, à partir de 67 euros les 30 ml.

Fruité

Nouvelle gourmandise inspirée par l'eau de parfum originale, le jus construit comme une envolée de pétales d'iris, de jasmin et de muguet s'accompagne d'une jolie note verte de poire William, le tout réuni dans un accord régressif de calisson, de glace vanille et de fruits confits.

La Vie est Belle - Bouquet de Printemps, Lancôme, 97 euros les 50 ml (édition limitée, en exclusivité chez Planet Parfum).

Boisé

Parce que les parfums Hugo Boss n'ont pas leur pareil pour faire appel à des accords inusités, c'est la fleur de cactus qui est ici conviée en note de tête, au milieu d'un bouquet de rose, de jasmin et de freesia, délicatement posé sur un lit de bois nobles.