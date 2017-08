Pour des filles de caractère: voici les cinq nouvelles tendances maquillage

Si les défilés sont de plus en plus nombreux à afficher un parti pris féministe, le secteur du maquillage, de son côté, propose des looks résolument pensés pour des filles pleines de caractère. " Forte, fière et affirmée, la femme moderne utilise fards et rouges à lèvres pour montrer que c'est elle qui est aux commandes ", explique la make-up artist Val Garland. Tour d'horizon des girls gangs croisés sur les podiums.