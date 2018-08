Pourriez-vous vous passer de votre déo classique?

Composé à plus de 60% d'eau, notre corps en élimine plus de deux litres par jour, notamment par la transpiration qui permet de réguler la température corporelle. Un processus complètement naturel et bon pour la santé, en dépit des petits désagréments qui l'accompagnent. On pense bien sûr aux taches de sueurs mais surtout aux mauvaises odeurs que l'on a tendance à combattre en utilisant un déodorant - il se contente bien souvent de les m...