Qu'est-ce que le nouveau shower challenge?

RainPharma, la marque de produits de soins bio et vegan a fait les comptes: un flacon de 500 ml de son Skin Wash suffit pour prendre 416 douches, soit plus d'une douche par jour par personne, grâce à sa formule particulièrement concentrée qui permet avec une seule dose distribuée par la pompe de se laver tout le corps.

Il est bien connu que l'on a tendance à utiliser trop de savon, c'est pour cela que l'entreprise belge a aussi mis au point des outils de lavage - une éponge et une "serviette", sorte de longue bande étroite qui permet de se frictionner le dos - pour mieux distribuer la mousse de manière équitable. Pour relever ce challenge, il suffit déjà de prendre l'habitude de ne pas prélever plus qu'une dose de produit, en ce sens, le choix d'un flacon pompe peut éviter d'en faire couler trop, ce qui peut être le cas avec une bouteille à presser, tête en bas.

Ce ne sont toutefois pas les seules précautions à prendre pour des douches plus écologiques. Selon une étude réalisée par le fabricant de douche Grohe, le Belge resterait en moyenne dix minutes sous la douche, seuls trois Belges sur dix se contentant de cinq, les jeunes et les célibataires ayant même tendance à rester une minute de plus que les gens en couples et les plus de 55 ans. Ces derniers prennent aussi des douches moins chaudes que les plus jeunes: seuls 15% des plus de 55 ans font monter la température au dessus de 37° contre 29% des moins de 35 ans et 26% des 35-54 ans. Autre chiffre en apparence surprenant: 41% des jeunes reconnaissent ne pas se préoccuper de leur consommation d'eau, contre 20% seulement des plus de 55 ans. De même, à peine 42% des Belges coupent l'eau en se savonnant et 63% laissent l'eau couler pour qu'elle chauffe avant d'entrer dans la douche, en oubliant sans doute qu'une douche consomme quelque dix litres par minute...

En ne se douchant pas trop chaud, on augmente pourtant ses chances de rester moins longtemps sous la douche. C'est revigorant et bon pour le porte-monnaie.