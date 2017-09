Quelle barbe pour séduire ?

On remarque que le port de la barbe varie d'une génération à l'autre. En effet, Pour 54 % des hommes de moins de 40 ans c'est la barbe de trois jours qui leur convient le mieux, tandis que les plus de 40 ans expliquent qu'être rasé de près est "le meilleur style à adopter" (70 %). Cela n'empêche pas beaucoup d'hommes d'être des adeptes de la barbe puisque pour 70 % d'entre eux, celle-ci apporte plus de personnalité. Et pour 15 % elle leur donne même plus de confiance en eux. Alors qu'a contrario, pour 30 % des femmes, un homme barbu est "un homme qui essaie de cacher un complexe".