Rouge à lèvres : il faut que ça brille !

On le pensait indétrônable, mais le rouge à lèvres mat s'essouffle après plusieurs saisons de succès absolu. Il a désormais un concurrent de taille cette année : les lipsticks semi-mats ou les gloss pour apporter plus de fraîcheur. Selena Gomez déchaîne d'ailleurs la toile avec un gloss ultra-brillant qu'elle porte dans son dernier clip.

FETISH, ft. @Laflare1017 out now. Link in bio. A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Jul 12, 2017 at 9:14pm PDT

Les lèvres se veulent pétillantes et scintillantes à souhait. Rassurons les plus réticentes, nous parlons ici d'un nouveau genre de gloss. Pas question d'adopter un lipstick d'une texture collante des plus désagréables avec une teinte fade, voire presque invisible.

Toujours plus de pep's

Fuchsia, corail, orangé : on n'hésite pas, place à la couleur. Plus il sera pigmenté, plus votre lipstick suivra la tendance. On délaisse les yeux pour accentuer la bouche. Cette année, c'est le rose qui domine. On privilégie alors ses déclinaisons, mais on adopte aussi le pourpre et le rouge vif que l'on a pu apercevoir sur les podiums. Pour les plus timides, dîtes-vous qu'un gloss sera toujours moins prononcé qu'un rouge à lèvres. Avec son effet mouillé, il sera alors parfait au bureau, autour d'un verre ou au bord de la piscine.

морозно🍒 #beautyshoot #editorial #photoshoot #glossylips #makeup #starsystemkiev #mincmagazine A post shared by Anastasiia Kryvoruchko (@nastia.kryvoruchko) on Dec 19, 2016 at 1:15am PST

Des lèvres soignées avant tout

"Skin first. Makeup second", tel est le slogan de Glossier. C'est la marque de beauté (disponible en France dès 2018) qui a entériné l'engouement autour du gloss. Pour cause : une publication en avril de son produit ultra-brillant qui a fait le tour des réseaux sociaux.

🔊 volume up for music ✨ Shine on, friends. A post shared by Glossier (@glossier) on Apr 4, 2017 at 9:20am PDT

Il faut donc de la brillance, mais pas n'importe comment. Les néo-gloss sont respectueux de notre sourire. Enrichis en composants antioxydants et hydratants, d'huiles végétales nourrissantes et protectrices, c'est le cocktail parfait contre les peaux mortes et les rayons du soleil. D'autant plus que les retouches sont un jeu d'enfant contrairement aux finis mats. Mais rien ne vous exonère d'appliquer un gommage ainsi qu'un baume, chaque jour, pour renforcer et embellir vos lèvres. Et si réellement vous n'êtes pas faites pour les gloss, il existe des top coat que l'on applique sur les rouges à lèvres, selon leur couleur, pour apporter brillance et soin (By Terry, Impearlious baume de rose gift colection - 55€ ; Nyx, Lip lustre glossy lip tint - 7,90€).

Shopping : les plus jolis gloss pour faire pétiller votre bouche