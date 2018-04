Shopping: 25 cosmétiques végans et cruelty free

Attentifs au contenu de leur assiette et de leur dressing, les végans évitent aussi toute matière d'origine animale dans leur vanity. S'ils ne sont encore qu'une petite minorité, de plus en plus de consommateurs refusent que les cosmétiques qu'ils utilisent soient testés sur les animaux. Les labels végans permettent de le garantir. Voici une sélection de produits visage, corps, cheveux et make-up à consommer sans culpabiliser.