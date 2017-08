Shopping : les plus jolis gloss pour faire pétiller votre bouche

Out les rouges à lèvres mat. Place à la fraîcheur et au pep's des gloss pour faire rayonner vos lèvres cet été. Qu'ils soient plus ou moins couvrants, ils illumineront votre visage et apporteront la touche de couleur nécessaire pour compléter votre summer beauty look.