Sublimer votre corps grâce à l'huile de coco

Les bienfaits de l'huile de coco (en usage externe)

Soulager les piqûres d'insectes :appliquer de l'huile de coco sur les piqûres d'insectes soulagerait les démangeaisons et sensations de brûlure.

Soulager les coupures et brûlures :appliquer de l'huile de coco sur les coupures et brûlures atténuerait la douleur et accélérerait le processus de guérison.

Soulager les problèmes de peau :l'huile de coco est très efficace pour soigner les problèmes de peau tels que l'acné, l'eczéma, ou le psoriasis.

Une routine beauté complète à base d'huile de coco

Pour les cheveux

L'huile de coco est un très bon produit capillaire. Vous pouvez l'utiliser de trois façons : premièrement, pour nourrir et hydrater intensément vos cheveux, vous pouvez vous faire un bain d'huile. Étalez une assez grosse quantité (une ou deux cuillères à soupe) d'huile de coco sur vos longueurs avec vos doigts ou un gros pinceau, en insistant sur les pointes. Puis, laissez poser pendant au moins deux heures (idéalement, toute une nuit). Pensez à enrouler votre tête dans un foulard ou un film plastique pour éviter de salir vos tissus.

Vous pouvez également utiliser l'huile de coco comme un masque préshampoing. Faites alors fondre une cuillère à café d'huile de coco et étalez-la avec les mains sur vos longueurs, de nouveau en insistant sur les pointes. Laissez poser cinq à dix minutes puis rincez avant d'utiliser votre shampoing. N'hésitez pas à faire un second shampoing afin de ne pas laisser de film gras sur votre chevelure.

Enfin, vous pouvez simplement l'utiliser comme une huile capillairepour nourrir quotidiennement vos cheveux. Faites fondre un tout petit peu d'huile entre vos mains et étalez-la sur vos longueurs, toujours en insistant sur les pointes. Veillez à n'utiliser qu'une très fine couche d'huile pour éviter de laisser un film gras sur vos cheveux.

Pour le visage

L'huile de coco est également un très bon produit pour le visage puisqu'il constitue un excellent démaquillant. Frottez un peu d'huile sur un bout d'ouate et démaquillez-vous presque en un seul geste. Vous pouvez également l'utiliser à la place d'unecrème de nuitpuisqu'elle hydrate parfaitement votre peau. Néanmoins, il est possible que l'huile de coco laisse un film gras sur la peau, il est donc déconseillé de l'utiliser comme crème de jour.

Pour le corps

Comme pour le visage, l'huile de coco peut être utilisée comme crème hydratantepour le corps. De plus, elle atténuerait l'aspect de la cellulite, des vergetures et des cicatrices.

Pour les ongles

L'huile de coco est également très efficace pour prendre soin de vos ongles. Vous masser les ongles des doigts et/ou des orteils avec un peu d'huile de coco permettra de les réparer, les renforcer et donc de les rendre plus beaux. Cela permettra également de soigner vos cuticules. Pensez à appliquer ce petit rituel après avoir enlevé votre vernis ou avant d'en mettre.

Maureen Horlait