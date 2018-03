Tous les gagnants des Weekend Beauty Awards 2018

Les 30 nominés ont été mis au banc d'essai par un jury composé de Delphine Kindermans et Isabelle Willot, respectivement rédactrice en chef et journaliste beauté du Vif Weekend, de Ruth Goossens, Franciska Bosmans et Katrin Swartenbroux, rédactrice en chef, journaliste beauté et journaliste Web pour Knack Weekend, et de Fabienne Willaert, éditrice des deux magazines. Les Awards ont été décernés aux lauréats lors d'un cocktail festif rassemblant tous les acteurs du secteur, chez Living Tomorrow, à Vilvorde, ce 19 mars.

MAKE-UP Fond de teint Encre de Peau All Hours d'Yves Saint Laurent

Nouveau chapitre dans la franchise Encre de Peau, qui promet cette fois une tenue sans transfert du matin jusqu'au bout de la nuit. Sa formule waterproof ultraconcentrée en pigments fins forme un voile frais sur la peau, pour un fini mat très couvrant grâce à la présence de sphères en résine de silicone capables de masquer bien des défauts. Un vrai fond de teint Instagram friendly !

Rouge à lèvres Double Rouge de Dior

La bouche fait aujourd'hui l'objet de toutes les attentions : on parle même à son sujet de " lip art ", autrement dit un make-up des lèvres associant plusieurs couleurs, voire différentes textures. Grâce à son double raisin, ce bâton imaginé par Peter Philips délivre en un tour de main un effet ombré grâce à son contour mat hautement pigmenté sur le bord des lèvres et un coeur " métal " qui capte la lumière.

AWARD Tattoo Brow de Maybelline NY

Cela fait quelques saisons déjà que les sourcils ont pris le pouvoir sur le regard : même si on les épile moins qu'avant, on les soigne, on les brosse, on les teinte aussi de manière semi-permanente dans les bars à sourcils spécialisés. Ce tout nouvel outil permet de tenter l'aventure à la maison et de doser l'intensité de sa couleur en jouant sur le temps de pose, comme pour une coloration. La formule s'applique au pinceau et s'enlève une fois sèche, à la manière d'un peel-off.

FACE CARE Booster Fresh Pressed de Clinique

Le pouvoir anti-âge de la vitamine C n'est plus à démontrer mais, pour garantir son efficacité, il est important qu'elle soit la plus fraîche possible. Dans ce booster à utiliser pendant 7 jours, celle-ci n'est libérée qu'au moment de la première application. Deux gouttes suffisent - car le soin contient 10 % de vitamine C - à utiliser directement sur la peau ou en les mélangeant à son soin de jour.

Thérapie ACN+ aux probiotiques de YUN

Comme dans notre intestin, il existe de " bonnes " bactéries à la surface de la peau, qui forment une barrière naturelle et l'aident à se défendre contre les agressions extérieures. Les formules de la marque belge YUN les préservent pour ne s'en prendre qu'aux nuisibles et aux champignons. Cette gamme s'attaque tout particulièrement aux impuretés responsables de l'acné adulte.

Award Waso de Shiseido

Formulée pour les Millennials, cette nouvelle ligne de soins inspirée par la tradition japonaise met en avant un actif star d'origine naturelle pour chaque produit, limite à l'essentiel le nombre d'ingrédients et tourne le dos au paraben et aux huiles minérales. Une routine à la carte dans laquelle les jeunes femmes pourront puiser au gré des besoins de leur peau et de leurs envies sensorielles.

HAIR CARE Shampooing Clean Maniac Micellar de Redken

Inspiré par la technologie des eaux démaquillantes micellaires, ce shampooing contient lui aussi des particules lipophiles capables d'attirer le sébum et les impuretés à la manière d'un aimant. Sans sulfate et sans silicone, il laisse le cheveu frais et brillant après la douche.

Rituel Phytomillesime de Phyto Paris

Pour les deux femmes sur trois qui colorent leurs cheveux en Europe, ce nouveau programme de soin anti-affadissement combat le dégorgement de la couleur et la perte d'éclat qui survient lors du lavage. Grâce notamment à la texture gel en huile de son pré-shampooing, qui scelle les écailles du cheveu et bloque la fuite des pigments lors du lavage.

Award Soin du cuir chevelu Pramasana d'Aveda

Parce que le secret d'une belle chevelure prend naissance à la racine, ce rituel, composé à 96 % d'ingrédients naturels, se focalise sur la santé du cuir chevelu en proposant d'abord une exfoliation à l'aide d'une brosse, suivie d'un nettoyage purifiant grâce à la présence notamment d'acide salicylique. Un sérum léger, appliqué directement sur cheveu humide à même le scalp, viendra le nourrir tout en le protégeant de la pollution et des radicaux libres.

BODY CARE Spray antifrottement de Smoovall

Avec les beaux jours reviennent les jupes légères et leur corollaire, à savoir le frottement des cuisses l'une contre l'autre, ce qui entraîne parfois des irritations. Un phénomène que les sportifs connaissent également et qui trouve ici son remède. Ce spray dépose sur la peau une fine couche protectrice qui agit pendant 4 heures.

Huile sèche Dosha The Ritual of Ayurveda de Rituals

C'est en Inde, dans les principes de la médecine traditionnelle, que Rituals a trouvé son inspiration pour ce trio d'huiles sèches 100 % naturelles, conçues pour résonner avec notre dosha dominant et répondre à ses besoins. A la base d'huile d'amande douce s'ajoutent des ingrédients spécifiques à chaque dosha pour l'aider à retrouver l'équilibre.

Award Lipikar Stick AP+ de La Roche-Posay

Que l'on souffre d'une peau atopique ou simplement d'irritation passagère, ce soin apaisant combat le cycle infernal démangeaisons-grattage qui détériore la barrière cutanée et favorise la pénétration d'allergènes... et donc les inflammations. Sa formule en stick s'utilise facilement sur tout le corps. Testée sur les peaux sensibles, elle ne contient pas de parfum et convient particulièrement aux enfants qui peuvent emmener le produit partout avec eux.

WOMEN'S FRAGRANCE Gabrielle de Chanel

Près de cent ans après la révolution N°5, Chanel lance Gabrielle, nouveau nom, nouvelle histoire, nouveau jus, fleuri comme tous les parfums de la maison. Signé par Olivier Polge, qui propose ici son premier grand féminin original, son sillage évoque un bouquet rêvé de fleurs blanches. Du jasmin, de la fleur d'oranger, de l'ylang-ylang et de la tubéreuse qui laissent sur la peau un joli vibrato.

Aura de Thierry Mugler

Véritable expérience olfactive comme Thierry Mugler aime en proposer, forcément excessive, toujours addictive, Aura, née de l'imagination d'un quatuor de parfumeurs, ose mêler des notes inédites comme la feuille de rhubarbe et la liane fauve. A la fois âpre et fumée, cette plante médicinale au sillage animal, renforcé par la sensualité féline de la vanille bourbon, consacre la création d'un oriental vert façon Mugler.

Award Twilly d'Hermès

C'est en pensant aux jeunes filles d'aujourd'hui, qui n'aiment rien tant que détourner les codes d'hier pour leur apporter un soupçon de fantaisie, que Christine Nagel, parfumeur-créateur d'Hermès, s'est plu à mêler autrement trois matières stars de la parfumerie - le gingembre, la tubéreuse et le santal - pour imaginer un jus espiègle et pourtant sensuel. Une invitation à pousser la porte de la maison, à la manière de ce ruban en soie complice, moins intimidant qu'un carré, dont cette fragrance délicieuse porte le nom.

MEN'S FRAGRANCE Gentleman de Givenchy

Inspiré par la version originale de 1975, ce parfum convoque une masculinité tout en nuances, incarnée, dans la palette des parfumeurs Nathalie Lorson et Olivier Cresp, par un twist floral mêlant à la lavande et à l'iris des accents de poire sucrée. Le patchouli reste présent mais en sous-titre, comme un clin d'oeil au jus fondateur.

Man Rose d'Etro

Plutôt rare en parfumerie masculine, la rose est au coeur de cette fragrance audacieuse qui prend le parti de la traiter en majesté en la rehaussant d'épices - comme le poivre de Sichuan ou la cardamome - et de résines - comme l'élémi ou l'encens. Un sillage singulier pétri de cuir, de patchouli et d'ambre qui plaira à ceux qui aiment que l'on se souvienne de leur parfum.

Award Blue Cypress de Goldfield & Banks

L'Australie, dans toute sa splendeur, est la source d'inspiration principale du Belge Dimitri Weber, créateur de cette marque de niche lancée en 2016. Chaque fragrance de la collection raconte un territoire, sa richesse botanique surtout. Ici, il est question de brumes bleu-gris parfumées de cyprès, de cèdres et d'eucalyptus. Un sillage tout en fraîcheur qui se distingue par ses notes vertes et aromatiques qui le rendent singulier.

innovation Masque-Sérum Liftant visage et cou de Clarins

Pour limiter l'apparition des signes du temps, les marques insistent souvent sur la nécessité de prendre soin de son cou autant que de son visage. Mais qui le fait vraiment ? Ce masque sur support liftant ne s'arrête pas au menton mais enveloppe entièrement le cou, justement, et s'accroche derrière les oreilles pour une application longue durée facilitée.

Day/Night Eye Cream Duo d'Origins

Réputé fragile, le contour des yeux ne se traite pas de la même manière selon le moment de la journée. En proposant deux textures pour des besoins plus spécifiques - lissage de ridules de jour, hydratation en profondeur la nuit -, Origins a aussi eu la bonne idée de les regrouper dans un même contenant. Toujours à portée de main, ce double soin compact prend aussi moins de place.

Award Pot airless Time Resist de Yon-Ka

Avoir recours à un packaging airless, c'est la certitude de garder son produit à l'abri des bactéries, tout en minimisant la quantité de conservateurs présents dans le soin. En lieu et place de l'habituel flacon pompe, Yon-Ka propose un tout nouveau système " touch & slide " qui consiste à libérer par pression, au travers d'une fente hermétique, la juste dose de crème.

BEST BUDGET Eau Bi-Phase Micellaire de L'Oréal Paris

L'eau micellaire est devenue un incontournable du démaquillage, tant elle simplifie le geste et permet aux plus pressées de s'acquitter de la tâche rapidement. Cette formule combine les atouts d'une phase huileuse qui accroche le make-up tenace et ceux d'une phase aqueuse qui nettoie la peau en douceur, sans résidus.

Elixir Jeunesse d'Yves Rocher

On sait que le vieillissement cutané est davantage dû à des facteurs extérieurs qu'à la seule génétique. L'exposition à la pollution, presque inévitable dans les centres urbains, est de plus en plus montrée du doigt. Yves Rocher a choisi de s'attaquer au problème avec une gamme comportant plus de 90 % d'ingrédients d'origine naturelle pour détoxifier la peau en profondeur.

Award Essentials Urban Skin Defense de Nivea

Dédiée aux jeunes urbaines, cette gamme hydratante à la texture légère, enrichie en acide hyaluronique, nourrit l'épiderme pendant 48 heures. L'extrait de thé vert bio renforce ses défenses naturelles et le détoxifie en profondeur. Ses actifs contribuent aussi à maintenir une valeur optimale du pH de la peau, ce qui l'aide à lutter contre les agressions responsables du vieillissement et de la mauvaise mine.

HIGH LUXURY La Micro-Huile de Rose Dior Prestige de Dior

Appliqué comme un pré-sérum, ce " petit-déjeuner " sensoriel apporte une dose de micronutriments essentiels à la beauté et la jeunesse de la peau. Des vitamines, des acides gras, des minéraux et des oligo-éléments trouvés au coeur même de la rose et concentrés dans une texture unique, à base de microperles en suspension qui libèrent leurs actifs lors de l'application.

Re-Nutriv Ultimate Diamond Masque Rituel de Massage d'Estée Lauder

Bien plus qu'une crème de nuit, ce masque fortement concentré en huiles botaniques et en élixir de truffe noire s'apparente à un soin digne d'un spa, à pratiquer à domicile. La crème s'accompagne d'une pierre à la forme conçue pour suivre les contours du visage : il suffit de la passer sous l'eau chaude pour le réchauffer et ensuite suivre les trois étapes de massage proposées pour activer la microcirculation et doper ainsi la régénération cutanée.

Award Rituel de soins adaptés à l'ADN de Nomige

C'est une petite révolution que Nomige : concevoir pour chacun une routine personnalisée de quatre produits. Et ce, sur la base d'une analyse ADN, réalisée une seule fois et centrée sur les gènes impliqués dans les processus ayant une influence sur la fermeté de la peau, sa capacité à résister au stress oxydatif et la qualité de sa barrière cutanée. Si des mutations sont observées, les actifs seront choisis pour corriger les dysfonctionnements qui en découleraient. Les formules tiennent aussi compte de données liées au style de vie, des saisons et de l'âge.

CONSCIOUS Crème essentielle transformiste de Collistar Natura

Dans la catégorie " bonne pour la planète ", cette crème aux beurres végétaux et à l'extrait de quinoa, sert de base riche et veloutée à des soins à formuler chez soi avec un ingrédient tiré de son placard. Et ce pour créer un gommage lissant au sucre ou encore un masque revitalisant au miel.

Multimas'kit d'Akane

Le multimasking consiste à appliquer des masques différents selon les endroits du visage : une formule purifiante sur la zone T, plus grasse, ou apaisante sur les joues, par exemple. La marque française Akane propose un kit de trois masques pour que les adeptes du bio puissent succomber à la tendance.

Award Amazonian Multi-Purpose Balm, The Body Shop

Formulé à base d'ingrédients 100 % naturels, sans silicone, sans colorant, sans huile minérale ni paraffine et sans parfum, ce baume ultranourrissant s'inspire de la pharmacopée des Indiens d'Amazonie qui utilisent l'huile de Babassu et la cire d'abeille pour soigner leurs blessures et protéger leur peau tatouée. Même l'apparence des cicatrices s'en trouve réduite.