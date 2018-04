Tout ce qu'il faut savoir sur le yoga facial

La gym faciale est plus efficace que les cosmétiques et le Botox : VRAI

On l'appelle d'ailleurs le yotox (contraction de yoga et de Botox). Des chercheurs américains de la Northwestern University de Chicago viennent de publier les résultats d'une expérience menée sur des femmes de 40 à 65 ans. Concrètement, 32 mouvements à réaliser pendant une minute chacun, à adapter en fonction des zones ciblées. Après quelques semaines seulement, les résultats sur le retardement du relâchement cutané seraient déjà visibles, et carrément spectaculaires après 20 semaines. Le secret ? La pratique assidue de ce yoga, qui s'apparente à une série de grimaces, agit en fait sur l'élasticité de la peau, la microcirculation sanguine, la production de collagène et d'élastine. Pas étonnant pour Annelise Hagen, papesse new-yorkaise de la discipline, pour qui l'efficacité de cette gymnastique est évidente : c'est sous la peau que tout se joue !

...