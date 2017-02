Vidéo: La campagne polyglotte des Danois pour mettre en garde contre les méfaits du soleil

Ce peuple du Nord serait-il si étranger au soleil qu'il serait incapable de s'en méfier ? C'est ce que suggère, non sans ironie, la dernière campagne de la Danish Cancer Society. Dès lors, il est donc nécessaire de sensibiliser, responsabiliser les populations locales accueillant des touristes au danger du soleil pour ces néophytes. Dans cette vidéo intitulée "Help a Dane", un représentant de l'État ou simili, interpelle les habitants des destinations de vacances préférées de ses compatriotes (France, Italie, Espagne, Thaïlande) afin que ceux-ci jouent les protecteurs vis-à-vis du touriste, peu au fait des conséquences du soleil sur sa peau inexposée et sa santé.

D'un côté, le message, très institutionnel, personnalisé selon la vidéo dans les différentes langues des pays accueillants, de l'autre, un choeur de Danois, victimes défigurées des coups du soleil, par méconnaissance.

Un appel à l'aide mis en scène de manière comique sur la Sarabande d'Haendel, pour signifier à qui l'oublierait, que le sujet est grave, puisque comme le rappelle le communicant, chaque jour, 3 jeunes Danois meurent d'un cancer de la peau.

Voici pour la version française, destinée "au noble peuple de France".