Voici un truc simple pour savoir si vous sentez la transpiration

En cas de situation stressante ou lorsque l'on vient de courir derrière un bus, il n'est pas rare de sentir un peu la transpiration. Pourtant la nature est ainsi faite que l'on ne sent pas toujours sa propre odeur. En effet, l'odorat s'adapte à son environnement et lorsque les récepteurs du nez sont en contact répété avec une odeur, ils la "désactivent". C'est un système de défense, car notre odeur pourrait vite devenir obsédante. C'est aussi pourquoi on ne sent pas l'odeur de notre propre maison alors que chaque endroit à sa signature olfactive.

Pour vérifier le plus objectivement possible que l'on a besoin d'un coup de frais, il suffit, avant d'effectuer un reniflement discret, de humer une tasse de café. L'arôme est tellement puissant qu'il remet à zéro les capteurs olfactifs et permet de se sentir en toute objectivité.

Le parfum est parfois pire que la transpiration

S'inonder de parfum n'est pas un acte innocent. En plus d'être une faute de goût et de conduite qui occasionne un inconfort à l'entourage, cela démontre également un manque de confiance en soi ou une peur de son propre corps.

Tout comme la transpiration, on ne sent très vite plus son propre parfum et on aurait tendance à en vaporiser à nouveau. C'est une erreur fréquente qui peut nous transformer à notre insu en cocotte. Une astuce pour savoir si l'on a trop mis de parfum est que si quelqu'un est capable d'identifier le parfum que vous portez, c'est qu'il y en a trop.