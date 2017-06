100 adresses gastronomiques, mais sans chichis, à travers l'Europe

La liste réalisée par Opinionated about Dining et le globetrotteur et gourmet Steve Plotnicki, qui est aussi un influenceur du milieu gastronomique, a été effectué sur base participative. En effet, plus de 4500 personnes ont contribué à ce classement.

Les chefs de ces restaurants pourraient se lancer dans la haute gastronomie, mais ont préféré exprimer leurs talents de façon plus informelle.

Le numéro 1 est le pintxosbar Ganbara et se trouve à San Sebastián. Ce restaurant est tenu depuis trente ans par la même famille et propose une cuisine " du champ à l'assiette". À côté du Ganbara on retrouve le bar à tapas El Quim de la Boqueria (2) aussi à Barcelone et la pizzeria Pepe in Grani (3) à Caiazzo en Italie. A la quatrième place on trouve le Pinotxo à Barcelone. À la cinquième place, on retrouve Le Baratin à Paris.

Cinq restaurants belges se retrouvent aussi dans la liste. De Superette de Kobe Desramaults (51) à Gand, Le Bruut (76) de Bruno Timperman à Bruges. À Bruxelles on retrouve La Buvette (134) et le SAN van Sang-Hoon Degeimbre (157). Enfin il y a Veranda de Davy Schellemans à Anvers (190).

Les villes les plus représentées sont Londres (47 restaurants) et Paris (45). On retrouve 13 adresses à San Sebastian et à Barcelone. Et 12 à Copenhague. De quoi donner des pistes pour des séjours qui allient visites et bonne cuisine !