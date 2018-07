35e journée de la confrérie des Traditions gastronomiques à Maredsous le 12 août

L'objectif de ce projet est la défense du produit ancestral et du terroir. Mais aujourd'hui, il s'agit aussi de restaurer la confiance des consommateurs, fortement ébranlée par une série d'affaires sanitaires, ainsi que de rétablir le plaisir de la table qui semble s'éloigner progressivement avec l'émergence dune certaine restauration rapide. En cette journée du 12 août, il y aura, de 11h15 à 12h15, une séance académique avec la participation de nombreuses personnalités, mais la manifestation aura débuté dès 10h00 avec l'ouverture d'un vaste marché. Ensuite, un cortège prendra son envol vers 12h45 pour aboutir sur le site du marché.

Des animations sont prévues avec la présence de fanfares et d'orchestres de jazz et de variétés. Constitué d'abord en conseils nobles provinciaux, le Grand conseil de la Tradition gastronomique et culturelle de Wallonie et de Bruxelles réunit 131 confréries, issues de toutes les provinces. Ces confréries se veulent aussi les premiers "ambassadeurs des circuits courts".