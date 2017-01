5 recettes faciles et légères, pour l'"après fêtes"

Ça y est, les fêtes sont terminées, même l'Epiphanie et sa généreuse galette est derrière nous. Plats caloriques, foie gras, fromages et bûches auront eu raison de nous. Après cette période riche en excès de tous genres, nous sommes nombreux à chercher à alléger nos menus. Voici une 5 recettes parfaites, de saison et équilibrées, pour faire une pause, entre Noël et Pâques, sans perdre de vue plaisir et gourmandise.