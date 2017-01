6 mots qui vont vous faire saliver en 2017

1. Anjou rouge

Toujours plus de buvabilité, tel est le mot d'ordre en matière de vins. Après le succès des rosés, qui commencent à lasser, il est plus que probable que les rouges d'Anjou, à base de cabernet franc, prennent le relais. Au programme : du fruit, du fruit et encore du fruit.

2. BAO

A Londres, cette petite brioche farcie fait un malheur. Il faut s'attendre à une invasion en Belgique, dans la foulée du succès des cantines basées sur le dim sum. Habituellement réalisés à partir de farine de blé et d'eau, les baozis, comme on les appelle également, existent en un tas de versions dépendant de la farce (porc, crevettes, poulet... et haricot rouge pour une déclinaison sucrée). A noter que Bruxelles accueille son premier restaurant dédié exclusivement à ce délice régressif : le Bao Bang Bang, dans le quartier du Châtelain.

3. Mezcal

Spiritueux obtenu à partir de l'agave, ce cactus essentiellement mexicain, l'ancêtre de la tequila connaît actuellement un retour en grâce en raison de son caractère artisanal. Les meilleurs mixologistes le traquent du côté de son lieu de naissance, la vallée d'Oaxaca.

4. Beijing duck

2017 marquera le réveil de la cuisine chinoise, on en fait le pari. De la même manière qu'une génération a soufflé sur les braises de la cuisine transalpine pour la dépoussiérer, la nouvelle vague asiatique est en train d'éclore, prenant le relais des adresses formatées façon dragon impérial. Après avoir fait leurs dents avec les classiques de la street food de l'empire du Milieu, il y a de grandes chances que les jeunes loups qui incarnent la relève s'attaquent au graal de cette gastronomie, le fameux Beijing Duck, le canard laqué de Pékin et sa peau croustillante.

5. Cuisinier paysan

A l'instar de Patrick Duler dans le Sud-Ouest français, le prochain pas pour les chefs sera de maîtriser la totalité de ce qu'il y a sur l'assiette. Plus question de se contenter de cultiver gentiment son potager. Désormais, il faut élever ses bêtes, affiner son jambon, semer et récolter ses céréales, traiter ses eaux... Bonne chance.

6. Texas

Célébré par le photographe Alasdair McLellan dans le clip On Hold qu'il a réalisé pour The XX, cet Etat américain pourrait faire office d'invité surprise 2017 en matière de cuisine et de décor de restaurant.