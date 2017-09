7 chefs belges en lice pour le titre de "S.Pellegrino Young Chef 2018"

La finale Benelux se déroulera le lundi 25 septembre à La Haye. Les chefs participants serviront alors leur plat signature au jury spécialisé. Il sera composé de Peter Goossens (Hof van Cleve***, Belgique), David Martin (La Paix*, Belgique), Ron Blaauw (Ron Gastrobar, Pays-Bas), Jaimie van Heije (Restaurant Jaimie van Heije, Pays-Bas) et René Mathieu (Château de Bourglinster*, Luxembourg). Le jury goûtera les plats et sélectionnera le vainqueur selon les cinq règles d'or : ingrédients, compétences, talent, présentation et message.

Pas moins de sept Belges et trois Néerlandais ont la possibilité de décrocher une place pour la finale mondiale du concours, qui se déroulera à Milan. Ils s'affronteront lors de la finale Benelux qui aura lieu à La Haye en septembre 2017.

Les 10 finalistes du Benelux sont :

- Erikson Ivanidis -- sous-chef au Oak (Gand, Belgique)

- Tomek Mroszczak-- chef du De Ganzerik (Gand, Belgique)

- Sebastian Sandor -- chef du Restaurant De Pastorale (Reet, Belgique)

- Frederic Chastro -- chef du Sōma (Anvers, Belgique)

- Matteo Vannini -- chef du Da Mimmo (Bruxelles, Belgique)

- Antonio Malerba -- sous-chef au Little Tokyo (Bruxelles, Belgique)

- Loucas Mengal -- sous-chef à L'Éveil des Sens (Montigny-le-Tilleul, Belgique)

- Pasquale Carfora -- chef de partie au Gran Café Krasnapolsky (Amsterdam, Pays-Bas)

- Jeffrey Laarberg -- sous-chef au Restaurant Inter Scaldes (Kruiningen, Pays-Bas)

- Simukai Gozo -- sous-chef au Restaurant Wannee (Leeuwarden, Pays-Bas)

Les 21 demi-finalistes des finales régionales qui s'envoleront pour la finale mondiale à Milan seront annoncés fin décembre 2017. La compétition s'étend sur dix-huit mois. Cela signifie que le vainqueur de la grande finale sera proclamé en juin 2018 à Milan. La durée prolongée du concours permettra aux demi-finalistes de passer plus de temps avec leur Chef Mentor. Ils pourront ainsi renforcer leurs compétences et perfectionner leur "plat signature" pendant les mois qui précèdent la finale mondiale.