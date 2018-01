9 bières belges parmi les 100 meilleures du monde

RateBeer ne publie plus son célèbre classement, mais bien une liste des 100 meilleures bières dans l'ordre alphabétique. La Westvleteren 12 n'en fait plus partie, comme c'était le cas auparavant. Les brasseurs Cantillon et Bokkereyder se sont particulièrement distingués cette année, avec trois bières chacun dans la liste.

Les bières belges qui figurent dans le top 100 sont: - Bokkereyder Framboos Noyaux - Bokkereyder Framboos Puur - Bokkereyder Framboos Vanille - Cantillon Blåbær Lambik - Cantillon Lou Pepe Pure Kriek - Cantillon Soleil de Minuit - Het Anker Gouden Carolus Cuvée Van De Keizer Imperial Dark (Blauw Label) - Rochefort Trappistes 10 - Westvleteren 12 (XII)