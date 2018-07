A l'origine du pain, il y a plus de 14 000 ans

Prenez de la farine, du blé et de l'orge sauvage, mélangez avec de la pulpe de racine de plante, rajoutez de l'eau, passez ensuite à la cuisson. Voici la recette d'un pain vieux de 14 000 ans.

Jusque maintenant, les premières traces de l'existence du pain remontaient à 9000 ans, en Turquie. Mais la découverte d'un nouveau site archéologique en Jordanie rallonge de 5000 ans son ancienneté.

Les chercheurs y ont retrouvé deux bâtiments aménagés de deux grandes cheminées circulaires en pierre. Dans le fond se trouvaient 24 miettes de pain carbonisées. Les analyses de ces miettes montrent des traces de broyage, de tamisage et de pétrissage. Nos ancêtres, les Natoufiens, un peuple de chasseurs-cueilleurs du Levant utilisaient probablement le pain pour l'enrouler autour de la viande grillée comme un sandwich. Les chercheurs pensent que le pain était un met cuisiné lors d'occasions spéciales.

Du pain pour faire la fête

Aujourd'hui, la levure et le levain sont utilisés pour faire lever la pâte et avoir un pain gonflé. Mais à l'époque ces ingrédients n'étaient pas utilisés, le pain était donc plat et ressemblait davantage au pain pita ou chapati, un pain indien sans levain. Les chercheurs ont également voulu savoir quel goût pouvait avoir cette galette de céréales. Ils ont donc reproduit la recette en laboratoire. C'est une saveur noisette qui en est ressortie, un peu comme celle de nos pains multigrains modernes.

Il s'agit d'une découverte importante, car c'est la première fois que l'on observe que ces ingrédients sont mélangés pour réaliser un repas. Cette étude remet aussi en question l'idée selon laquelle l'origine du pain serait associée à l'émergence de l'agriculture et la domestication des céréales dans le sud-ouest de l'Asie, environ 4 000 ans plus tard. Le pain aurait donc plutôt été créé bien avant que l'homme ne commence à cultiver les céréales. Cela expliquerait pourquoi les anciens peuples ont d'abord commencé à cultiver le blé et l'orge puisque ces céréales occupaient déjà une place particulière dans leur quotidien.

E. Lukacsovics