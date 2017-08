Aldi vend l'un des meilleurs gins du monde

Nous vous avions annoncé il y a deux mois que Aldi vendait l'un des meilleurs rosés du monde, à 8 euros la bouteille. La chaine de supermarchés low-cost récidive avec un gin désigné l'un des meilleurs du monde lors d'un concours international des spiritueux, réalisé à l'aveugle.

Le gin de Aldi, appelé Oliver Cromwell London, a remporté une médaille d'argent. D'après The Guardian, les arômes du Oliver Cromwell London sont complexes. On distingue des saveurs "mûres d'agrumes, arrondies aux épices et une touche de genièvre."

Il y a quelques semaines, un mousseux vendu chez son concurrent Lidl avait fait aussi bien qu'un champagne de grande marque lors d'un concours organisé en Angleterre.