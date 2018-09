Amandes, noix de cajou, cacahuètes, noisettes: des recettes de beurres et pâtes à tartiner maison

Ils ont un goût délicieux et réconfortant. Alors certes, ils contiennent un fort taux de lipides. Mais il s'agit ici de "bonnes" graisses, car mono-insaturées. Les fruits secs à coques permettent, en plus d'apporter de la nouveauté aux tartines et aux petits-déjeuners, de se protéger contre certaines maladies cardiovasculaires. Leur richesse en vitamines et minéraux n'est plus à rappeler, tout comme leur teneur en magnésium, fer, acides gras non saturés, vitamines, potassium. Pas de raison de s'en priver.

Voici comment les préparer pour obtenir pâtes à tartiner et beurres délicieux.

Pour faire son beurre de cacahuètes

Pour faire sa purée d'amandes

Pour faire sa pâte à tartiner noisettes-chocolat

Pour faire sa pâte à tartiner aux noisettes

Pour faire son beurre de noix de cajou