Antoine Speeckaert, le jeune chef qui réveille la cuisine de brasserie (+ recette)

Adresse inscrite dans la longévité, le Mess a adapté ses contours au goût du jour. L'endroit a su garder ce qu'il fallait, en l'occurrence son décor aux lignes intemporelles caractérisé par un beau mobilier en acajou et des stores en bois qui rappellent les clubs pour gentlemans. Mais côté cuisine, le lieu a évolué avec intelligence en proposant une gastronomie à deux vitesses, répartie entre préparations " old school " - tartares viandeux, croquettes de crevettes, blanquette de veau... - et ...