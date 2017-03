Le stoempdog est une variante du hot dog à base de pain, de stoemp aux chicons, de persil plat et de lard cuit basse température... Le tout validé par Albert Verdeyen, expert en la matière.

A découvrir chez Be My Stoemp, à l'intérieur des Halles Saint Géry, 1 place Saint Géry, Bruxelles centre. Plus d'infos sur la page Facebook de Be My Stoemp