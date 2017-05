Bientôt des coquilles Saint-Jacques à la Côte belge ?

L'institut flamand pour la pêche et l'agriculture (ILVO) et l'université de Gand ont lancé un projet pilote afin de déterminer si l'élevage de moules, algues, huîtres et coquilles Saint-Jacques est possible à la mer du Nord. Baptisé "Nordzee Aquacultuur" il vient d'être présenté.