Bières belges et fromages: conseils et exemples pour un mariage parfait

Quel fromage choisir pour quelle bière?

Une papille n'est pas l'autre. Le goût est une affaire personnelle et c'est également le cas pour la bière et le fromage. N'hésitez donc surtout pas à expérimenter. Pour vous aider, voici quelques conseils qui vous aideront à créer le parfait "cheese and beer".

* Essayez de commencer par les goûts assez doux et de passer graduellement aux aliments au goût plus prononcé. Pour clôturer, n'hésitez pas à proposer un fromage très raffiné.

* Limitez l'assortiment de fromages pour éviter la saturation.

* Associez des bières et des fromages à la même intensité de goût: un fromage doux se marie avec une bière douce, un fromage corsé s'associe à une bière forte, etc.

* Goûtez d'abord la bière, puis le fromage, et à nouveau la bière de sorte que la palette de goût se libère pour une prochaine sensation.

*Posez-vous les questions suivantes: le fromage et la bière ont-ils la même intensité de goût ? Les deux produits se marient-ils bien ou y a-t-il un contraste ? Les deux sont-ils présents dans l'arrière-goût ? La combinaison est-elle agréable ?

* Quand le mariage bière fromage est réussi, on goûte l'association dans l'après-goût et une nouvelle sensation de goût se crée.

* Quand un des deux goûts domine, l'autre est évincé et on n'en goûte qu'un des deux. Ici il y a deux options. Soit on choisit l'harmonie et on combine des fromages et des bières aux saveurs comparables qui se renforcent mutuellement (par exemple amer-amer), soit on opte pour un contraste où le goût de la bière et du fromage se complètent (par exemple aigre-doux).

Quelques beaux mariages de bière et de fromage

* Les bières de fermentation basse et les bières blanches se marient le mieux aux fromages à pâte dure et corsés tels que les fromages bruxellois ou le fromage de Herve.

*Le fromage frais et le fromage aux fines herbes se marient le mieux avec une bière à fermentation spontanée, tels que la geuze.

*Les fromages doux et crémeux (comme les fromages d'abbaye) se marient très bien - comme les pères le faisaient avant nous - avec la trappiste ronde et les bières d'abbaye. La bière Maredsous par exemple, de couleur bourgogne brun foncé, possède un bouquet de caramel et de touches fruitées. La St. Feuillien Triple a une couleur d'ambre douce et dégage des arômes de houblon relevés. Les deux bières se marient très bien au goût léger et doux de la Passendale, le fin Bouquet des Moines et le crémeux Blomme de Bruges.

* Les bières d'abbaye plus corsées, telles que la Chimay rouge à l'odeur fruitée d'abricot, se marient très bien au goût plein et épicé du Père Joseph et à la texture crémeuse et au goût de houblon fruité du fromage de trappistes semi-dur Chimay à la Bière. Le goût complexe de la Westmalle Tripel aux fruits et à l'amertume agréable, un arôme boisé un peu âpre et un goût d'épice légèrement amer, (grâce au coriandre et à l'orange séchée) se marie à merveille au goût piquant, plein et fort du fromage d'Oud-Brugge et le goût piquant et épicé du Wynendaele.

* Les fromages fermentés et bleus vont très bien avec les bières douces. Le goût unique et riche d'un verre de Keizer Karel est parfaitement assorti à l'équilibre corsé et doux-amer du fromage à pâte persillée Pas de Bleu.

* Les fromages mûrs et raffinés (soit à pâte dure, soit à pâte molle) préfèrent la compagnie d'une bière de fermentation élevée, plutôt qu'une bière de fermentation basse (pils).

*Le fromage à pâte molle à croûte lavée possède une odeur et un goût très reconnaissable. Si vous optez pour le Kaasterkaas, un produit régional de Flandre-Occidentale, la Vedett Ipa constitue un très bon choix de boisson.

* Un produit noble comme la Duvel Tripel Hop, très riche en arômes et à l'amertume prononcée, s'harmonise parfaitement avec le fromage de chèvre semi-doux. Le célèbre fromager anversois Van Tricht a développé ledit 'Vanillien' pour le bolleke De Koninck, un fromage de chèvre frais et légèrement acidulé délicieux avec la bière anversoise.