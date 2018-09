Bilan posisitif pour l'action "Crèmes glacées" menée par l'Afsca dans toute la Belgique

Deux types d'agents de contamination étaient au coeur des préoccupations de l'Afsca: les bactéries pathogènes productrices de toxines (Listeria monocytogenes, Salmonella, Staphylococcus) dangereuses pour la santé et les bactéries indicatrices d'hygiène (E. coli, entérobactéries) pour lesquelles la santé du consommateur n'est pas impactée.

Durant les mois de juin, juillet et août et en parallèle à ses contrôles quotidiens, l'agence a ainsi prélevé 108 échantillons dans des camionnettes de glaciers ambulants. "Les résultats montrent que 100% des échantillons prélevés sont sûrs pour la santé des petits et grands", souligne-t-elle. "En ce qui concerne les bactéries indicatrices d'hygiène, 25 échantillons prélevés par nos agents ont démontré que les techniques de conservation et de vente de certains glaciers ambulants devaient être améliorées, ou que les hautes températures extérieures n'étaient pas suffisamment prises en compte, notamment au niveau du renouvellement de l'eau du bac utilisée pour rincer la spatule à glace."

Un contrôle plus approfondi a été réalisé chez 12 marchands, pour lesquels les analyses ont montré un dépassement de certains indicateurs d'hygiène. Les contrôleurs ont ainsi été inspecter leurs ateliers de fabrication. "De nouveaux échantillons y ont à nouveau été prélevés et analysés. Neuf avertissements et deux procès-verbaux d'infraction ont été rédigés. Un suivi sera effectué par l'agence afin de vérifier que les procédés de fabrication et de distribution respectent les principes d'hygiène."