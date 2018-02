Bouchéry s'installe chez Marie

Alors qu'il planche actuellement sur son projet de restauration au sein du fameux Aegidium en voie de renaissance, on aurait pu penser que des vacances forcées auraient fait l'affaire de Damien Bouchery. Que nenni. A l'instar de son confère Christophe Hardiquest qui en avait fait ses quartiers d'été l'année passée , le jeune chef élit domicile chez Marie, à Flagey jusque fin avril, soit le temps que son restaurant éponyme soit à nouveau accessible.

Ce chantre des légumes et du manger responsable s'offre ici l''occasion de séduire un autre public, fait de flâneurs et de voisins, avec sa cuisine qui donne toutes ses lettres de noblesse au végétal.

Au menu, trois options : tous les midis de la semaine, un buffet végétal en self service pour 17 euros. Produits locaux, de saison, dans les recettes pleines d'audace et de créativité, mais aussi des céréales anciennes, et autres produits issus de la cueillette. Sans oublier les jus végétaux. Un all over que les végétariens et flexitariens ne pourront qu'apprécier.

Évidemment, le chef n'oublie pas les accords vins végétaux pour que le bonheur soit complet et ainsi que les desserts.

Le soir, deux menus surprises, dont un 3 services à 35 euros.

Quant au samedi, pour le brunch, chacun compose lui-même son assiette selon son envie, et son appétit, se resservant jusqu'à l'assouvir.

Délicieux, sans chichi et abordable, ce cocktail risque d'ameuter les foules. Alors un conseil: n'oubliez pas de réserver.