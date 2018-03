Ce que vous devez savoir sur le skyr, ce yaourt islandais dont vous allez raffoler

Il est annoncé par les spécialistes de l'agroalimentaire comme le prochain blockbuster de votre alimentation. Quelques informations au sujet du skyr ne sont donc pas négligeables, pour savoir où vous plongerez bientôt votre cuillère.

Le skyr est islandais

Enfin pour être plus précis, à l'origine, le skyr vient de Norvège, rapporté par les Vikings en Islande. Il n'est depuis que peu présent dans la gastronomie islandaise. On dit ainsi qu'on le mange à Reykjavik depuis 1000 ans.

Le skyr n'est pas vraiment un yaourt

De consistance très épaisse, le skyr fait partie de la famille des yaourts, mais peu aussi bien être techniquement considéré comme un fromage tendre.

Il est préparé avec du lait écrémé pasteurisé auquel on ajoute deux probiotiques, des cultures vivantes, les Streptococcus thermophilus et Lactobacillus bulgaricus.

Ensuite, du skyr actif est ajouté pour amorcer le développement bactérien, puis on laisse coaguler le lait. Une fois fermenté, ce lait est ensuite filtré dans une toile pour séparer le petit-lait.

Le skyr est sain

Le skyr est complètement naturel, pauvre en matières grasses (+/- 0,5 %) , en sucre, il contient deux fois et demie plus de protéines qu'un yaourt classique, soit 12 % et 3 % de glucides. On y trouve aussi le calcium et les vitamines présents dans les autres types de yaourt.

Le skyr est très simple à produire et peut l'être partout

Entre le pis de la vache et les rayons d'un supermarché où acheter du skyr, il s'écoulerait seulement trois jours.

Les producteurs islandais ayant échouer à en faire un AOC, le skyr peut-être produit partout. Il l'est déjà aux USA, en Grande-Bretagne, et désormais en Belgique, et ce par les agriculteurs rassemblés sous la marque Arla foods, coopérative agricole basée au Danemark et qui rassemble les producteurs à travers le monde sous ses valeurs de durabilité.

Le skyr est le parfait compagnon de voyage

Comme il se conserve à température ambiante, il est parfait pour une collation sur le pouce.

On parie que vous allez l'adopter.