Ce soir, c'est bruschetta

On a la solution pour éviter le traditionnel saucisson/olives de l'apéro : la bruschetta. Cet antispasti italien va de pair avec les beaux jours. Ça change, c'est simple, coloré et surtout, c'est bon ! On vous a sélectionné les meilleures recettes.

L'originale, la vraie : la bruschetta classique à l'italienne

C'est LA vraie recette. Celle que tous les Italiens maîtrisent et reproduisent. Dégustez et savourez...

Ingrédients - 6 personnes

1 kg de tomates

3 oignons

4 gousses d'ail

1 ciabatta

Huile d'olive

Basilic

Sel et poivre

Coupez les tomates en brunoise. Hachez finement l'oignon et mélangez les deux. Pressez trois gousses d'ail et ajoutez-les au mélange précédent. Assaisonnez de sel, de poivre et d'un filet d'huile d'olive.

Préchauffez le four à 200°C.

Découpez de belles tranches de ciabatta, nappez-les d'huile d'olive et frottez-les avec la dernière gousse d'ail. Enfournez jusqu'à ce qu'elles soient dorées (environ 8 minutes).

Ciselez du basilic et ajoutez-le au mélange de tomates. Répartissez le mélange sur les tartines grillées. C'est prêt !

Vous pouvez également ajouter de la mozzarella ou du parmesan.

Comme un air de guacamole

On le voit partout : l'avocat façon guacamole. Au tel point que même sur une bruschetta, l'alliance est parfaite.

Ingrédients

2 avocats

2 tomates

1/2 oignon rouge

Coriandre fraîche

2 c à s d'huile d'olive

Le jus d'un citron vert

1 baguette

1 gousse d'ail

Découpez les avocats, les tomates, l'oignon et mélangez. Ajouter l'huile d'olive, la coriandre (à votre convenance et selon les goûts), le sel et le poivre.

Découper la baguette en tranches et arrosez-les d'huile d'olive. Passez-les au four jusqu'à ce qu'elles brunissent. Grattez-les d'ail et ajoutez le mélange à l'avocat.

N'hésitez pas à servir les bruschette avec une salade de melon, framboises et jambon cru. Pour le service, creusez un demi-melon et garnissez-le du mélange. Un délice rafraichissant !

La bruschetta des carnivores

Et on ajoute des saveurs tout droit venues de l'Italie...

Ingrédients

1 ciabatta

2-3 boules de mozzarella (di bufala si possible)

3 tomates

Pesto verde (environ 200g)

6-8 tranches de jambon serrano ou de proscuitto (ce ne sera que meilleur)

Ail (facultatif)

Préchauffez votre four à 180°. Découpez la ciabatta en tranches et tartinez-les de pesto.

Coupez les tomates et la mozzarella en fines rondelles et déposez-les sur le pain en alternant tomates et fromage.

Passez les bruschette au four et sortez-les dès que la mozzarella commence à être fondue (environ 5-10 minutes). Une fois sortie, déposez le jambon ou le proscuitto sur chaque tranche.

Vous pouvez également mettre la tartine au four avec le jambon pour qu'il soit un peu grillé. À vous de décider.