Ces BD qui racontent des vies derrière les fourneaux

On l'a écrit ici même, il y a un peu plus d'un an : gastronomie et bande dessinée de qualité ont appris à faire bon ménage dans les rayons des libraires : difficile de ne pas trouver, chez tous les éditeurs, son livre de recettes mises en cases, avec des variations qui en donnent pour tous les goûts - approche historique, tambouille familiale, focus sur un grand chef... "La photo a quelque chose de complexant pour celui qui s'essaie à la cuisine, expliquait alors Soledad Bravi, illustratrice très lifestyle et spécialiste du genre, qui a entre autres croqué les macarons de Pierre Hermé. Face à une telle image, on ne peut souvent que constater son échec, au moins visuel. Devant un dessin, on a surtout envie de s'y essayer!"

...