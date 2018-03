Chambelland, une boulangerie 100% sans gluten à Bruxelles

La boulangerie française Chambelland est l'initiative des artisans-boulangers Nathaniel Doboin et Thomas Teffri-Chambelland. Lancée en 2014, elle propose une panoplie de produits authentiques naturellement sans gluten, à base de farine de riz, de sarrasin et autres céréales d'origine biologique. Déjà plébiscitée par les Français, la maison spécialisée vient d'ouvrir une première boutique en Belgique, à Bruxelles.

Derrière ce projet, on trouve Arnaud Rasquinet et ses associés. Il est notamment l'un des artisans du Pain Quotidien France pendant 11 ans.

Elément essentiel de ses pains maison, les riz sont sélectionnés dans la plaine du Pô, dans des structures à échelle humaine, exigeantes sur la mise en culture, la récolte et le stockage.

Les farines blanches, demi-complètes ou complètes sont réalisées dans le moulin Chambelland pour ensuite être acheminées vers la boulangerie où l'ensemble des produits est préparé sur place. Quatre sortes de pains à la forme large et basse, focaccia, viennoiseries, pains de sucre, muffins, tartes et tartelettes,... se partagent l'étal.

Ces produits sans gluten sont préparés principalement à base de farine de riz qui peut être consommé sans restriction par les personnes intolérantes au gluten ou atteintes de la maladie coeliaque. Autre vertu avancée par la boulangerie : un sacré coup de pouce pour la ligne. De la famille des féculents, le riz est en effet un aliment pauvre en lipides, avec un indice glycémique bas. Il apporte, en outre, des protéines végétales et contient des glucides complexes qui sont libérés progressivement dans l'organisme et provoquent un sentiment de satiété permettant d'éviter les grignotages entre les repas. C'est aussi un concentré d'énergie, riche en fibres, en antioxydants, en vitamines et en minéraux, détaille Chambelland dans son communiqué.

Chambelland Avenue de l'Université, 42 - 1050 Bruxelles Ma-Dim, 7h30-19h30

Le gluten

Le gluten est la protéine qui donne au pain son élasticité, son volume et sa structure aérée. Le gluten se retrouve dans les céréales comme le blé, le froment, l'avoine, l'orge ou le seigle, l'épeautre ou encore, le blé khorasan (kamut).

De nombreux autres produits, souvent transformés, sont préparés avec du gluten, c'est le cas des biscuits, de la chapelure, du couscous, des pâtes, des liants, des sauces, des potages, des bonbons, des snacks, des plats préparés...

Le pain sans gluten

Les personnes souffrant de la maladie de coeliaque peuvent se tourner vers une panoplie de pains et de pâtisseries dits "sans gluten" disponibles sur le marché. Le pain sans gluten est réalisé avec des céréales naturellement dépourvues de gluten, comme le sarrasin, le riz, le quinoa, le millet, ou encore le maïs. Les farines de soja, de châtaigne et de pois chiche sont également dépourvues de gluten.

Le gluten est-il mauvais pour la santé ?

Le régime "sans gluten" est très tendance, mais est-il adapté à tout le monde ? La majorité des personnes ne présente aucune intolérance au gluten et ne doit pas changer de régime alimentaire en le supprimant ou en l'évitant au maximum. Au contraire des personnes souffrant de la maladie auto-immune appelée coeliaquie ou d'une allergie au blé et des personnes qui tolèrent mal la digestion des produits à base de blé (on dit alors qu'il présente une "sensibilité au gluten").

Chez les personnes coeliaques, l'une des protéines qui composent le gluten, la gliadine, déclenche en effet une réaction immunitaire excessive qui détruit progressivement la paroi interne de leur intestin, provoquant des inconforts plus ou moins forts et divers comme maux de ventre, ballonnements, diarrhées et ou encore retard de croissance.

"0,5 à 1 % de la population souffre d'une maladie coeliaque", estime Christophe Cellier, gastro-entérologue à l'hôpital européen Georges-Pompidou, à Paris, cité par le site Sciences et Vie. Seuls 10% de la population est plus ou moins sensible au gluten, ce qui peut être lié à d'autres facteurs, comme un microbiome perturbé. Ce chiffre semble toutefois sous-estimé avancent les nutritionnistes.

Conclure qu'une alimentation sans gluten est plus saine est cependant une tendance qui s'appuie sur des preuves scientifiques peu nombreuses avance l'association Pain et Santé. Une alimentation exclusivement sans gluten serait même déconseillée si l'on ne présente pas de problème de coeliaquie ou d'autres troubles après en avoir consommé. En outre, un régime sans gluten est plutôt complexe et souvent plus onéreux et augmente le risque de carences en nutriments essentiels tels que des fibres et de l'iode, poursuit Pain et Santé. En résumé, si vous n'êtes pas intolérant au gluten ou coeliaque, le gluten n'est en aucun cas mauvais pour votre santé.