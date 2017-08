Chocolat: juste une petite bouchée

Neuhaus a sorti un format poche de ses chocolats. A partager ou à déguster en solo, chaque chocolat se présente sous la forme d'une petite bouchée emballée individuellement et que l'on croque où que l'on soit. Aussi compacte qu'élégantes, ces nouvelles pralines se déclinent en noisettes du Piémont et des rives de la mer Noire, crêpes dentelles et biscuits au beurre de Bretagne, caramel d'Isigny et nougat de Montélimar.

Cela reste néanmoins une délicatesse puisqu'il faut compter 10 euros les 10 chocolats ou 27 euros les 27 chocolats.