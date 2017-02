Chocolate Pass, le laisser-passer pour les fondus de chocolat

Du 1er au 15 février, découvrez en toute liberté l'éventail de saveurs que peut couvrir le chocolat belge, grâce au Chocolate Pass.

Le principe est simple : pour 5 euros recevez un pass composé de 10 coupons, donnant l'accès à 10 dégustations, utilisables dans plus de 30 adresses de la capitale. Des créations épicées d'un Laurent Gerbaud aux 900 m2 dédiés au chocolat du Belgian Chocolate Village - un des plus grands musées dédiés au chocolat - en passant par Mary ou Benoit Nihant, le chocolat et ses déclinaisons n'aura plus de secret pour vous. Une belle manière de redécouvrir Bruxelles.