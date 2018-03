Cinq endroits pour prendre le goûter à Liège

1. Darius Café

Né de l'idée de quatre frères et soeurs, Darius Café est l'endroit idéal pour se délécter d'un délicieux chocolat chaud accompagné d'une pâtisserie.Vous pourrez vous y détendre en lisant un bon livre, ou simplement y passer des heures à discuter entre amis. Ce café offre un vaste choix de boissons chaudes ainsi qu'une large gamme de pâtisseries qui ravira tous les palais. Son petit plus : les prix.

Adresse : Rue Charles Magnette, 1C 4000 Liège

Pour plus d'informations :www.wixsite.com/darius-cafe

2. Cup N'Cake

Chez Cup N'Cake on est directement envahi par une sensation de bien être. Cet endroit cosy est le lieu idéal pour les amateurs de cupcakes et muffins. La maitresse des lieux vous accueillera à bras ouverts que vous soyez seul, en famille ou entre amis. Le petit plus : un accès à internet en illimité.

Adresse : Rue des Clarisses, 58 4000 Liège

Pour plus d'informations : www.CupNCake.Liege

3. Get Your Mug

Get Your Mug est le nouvel endroit tendance de la Cité ardente. Vous y trouverez une cuisine tout droit inspirée de la Grosse Pomme, ainsi qu'une ambiance conviviale. Que vous soyez simplement de passage ou un habitué, vous y trouverez forcément chaussure à votre pied,dans l'offre de thés, glaces, biscuits. Le petit plus : la grande variété de bagels.

Adresse : Rue des Carmes, 17 4000 Liège

Pour plus d'informations :www.getyourmug.com

4. La Chocolateria

La Chocolateria est le lieu rêvé pour les amateurs de chocolat. Il vous offre de délicieuses déclinaisons autour du café et du chocolat chaud ou froid. Vous y trouverez également une grande variété de thés. Leur but? Mettre vos papilles en émoi. Une bonne raison de céder à la gourmandise. Le petit plus : leur choix de pralines.

Adresse : Rue du Palais, 3 4000 Liège

Pour plus d'informations : www.la-chocolateria.com

5. Chez Paulette

Chez Paulette, on vise la qualité, à travers les produits triés sur le volet. Du simple expresso au café-caramel trendy, il y en a pour tous les goûts. Mais, leur spécialité bien à eux, c'est le thé. Vous pourrez y déguster un thé danois, hors du commun. Le petit plus : vous pourrez y acheter des accessoires en tout genre.

Adresse : Rue Charles Magnette, 12E, 4000 Liège

Soraya Benatmane