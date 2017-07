Coca-Cola "réinvente" le Coke Zero

Le géant des sodas américain Coca-Cola a annoncé mercredi qu'il vendrait dès cet été aux États-Unis sa boisson "Coke Zero Sugar", fort de son succès sur d'autres marchés à l'étranger, et dans une tentative de lutter contre l'obésité. Et probablement aussi endiguer la chute des ventes.