Colruyt lancera aussi sa box repas

Dans la foulée de Carrefour, Delhaize et Albert Heijn, le groupe Colruyt a décidé d'offrir, lui aussi, une box repas à destination des familles avec enfants. La réservation et l'enlèvement des boîtes repas se feront via le site web de Collect&Go, il n'est pas question d'abonnement dans la formule que Colruyt veut développer.

"Nous voulons proposer une véritable solution aux ménages avec enfants qui malgré leur manque de temps, veulent s'alimenter correctement et profiter d'un savoureux repas", explique Chris Van Wettere, directeur général de Colruyt sur le site de Gondola.be. "Nos clients sont d'ailleurs demandeurs depuis longtemps. Pour eux, le gros avantage d'un colis-repas, c'est qu'ils y trouvent tous les ingrédients dans les bonnes proportions, ainsi qu'une fiche-recette, et qu'ils n'ont plus de surplus alimentaires."

Ce nouveau projet est actuellement en phase de test et sera ajusté par la suite selon le feedback des testeurs. Aucune date n'est prévue actuellement quant à la commercialisation de cette boîte repas, pas plus que son nom ou son prix d'ailleurs.