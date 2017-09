Coup d'envoi de l'édition 2017 de "Eat! Brussels, drink! Bordeaux"

Une vingtaine de chefs bruxellois s'y réunissent pour faire découvrir au public leur cuisine, tandis qu'une cinquantaine de vignerons et négociants bordelais proposent une vaste palette de vins qui illustrent la diversité, la qualité et l'accessibilité des vins de Bordeaux.

Pour cette 6ème édition, dix-huit restaurants ainsi que cinq pâtisseries et chocolateries de la capitale seront représentés et proposeront leur plat signature pour 9 euros chacun. Parmi les chefs étoilés, sont présents David Martin ("La Paix"*), Karen Torosyan ("Bozar Brasserie"*) et Luigi Ciciriello ("La truffe noire"*). Rayon nouveautés, le festival offrira l'occasion aux visiteurs de participer à des masterclass et ateliers autour des vins de Bordeaux.

Deux sessions d'une heure trente sont dédiées aux Saint-Emilion Grands Crus Classés et au 30ème anniversaire de l'appellation Pessac-Léognan. Elles seront animées par un professionnel du vin. Les amateurs pourront également découvrir de nouveaux ateliers vins autour de la pâtisserie ou du chocolat organisés par l'Ecole du Vin de Bordeaux. Plusieurs chefs pâtissiers complèteront par ailleurs le menu avec des propositions de desserts à l'assiette. Enfin, cette année, des "Eat! Awards" seront remis aux chefs dont les plats auront rencontré le plus de succès pendant ces quatre jours. Le festival sera accessible gratuitement de midi à 23h00, et jusque 20h00 le dimanche. Il sera un événement 100% cashless, les visiteurs payant leurs achats via un système de paiement dématérialisé.