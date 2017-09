Coup de mou ? 6 alternatives au café

Consommé avec modération, le café n'est pas une mauvaise chose. Mais si on dépasse les cinq tasses par jour, il peut provoquer anxiété et agressivité. Pour aider les accros au café, sachez qu'il existe des alternatives. En voici six.

Jus de gingembre, citron et miel

Parfait pour lutter contre la fatigue, il allie la vitamine C du citron et l'effet boostant du gingembre. Le miel renforce les défenses naturelles et vient contre-balancer l'acidité du citron. Il peut se boire chaud ou froid. Autre option si vous aimez les jus : orange-carotte-gingembre ou le jus de pamplemousse rose très riche en vitamine C.

Le rooibos

Le rooibos, aussi connu comme le thé rouge, est riche en potassium, calcium, magnésium et oligoéléments comme le manganèse et le cuivre. Cette boisson est donc particulièrement conseillée pour les personnes qui manquent d'énergie.

Le matcha

Le Matcha contient jusqu'à 137 fois plus d'antioxydants qu'une tasse de thé vert traditionnel infusé. Ces antioxydants aident à renforcer le système immunitaire et combattent les radicaux libres dans l'organisme. Il est aussi drainant et aide à éliminer le mauvais gras. Déjà apprécié par les moines bouddhistes depuis 800 ans, il permet de rester éveillé, mais zen et concentré.

Tisane au Ginseng ou l'huile de menthe poivrée

Deux bonnes options pour conclure un lunch sans café. Les deux aident la digestion et luttent contre le coup de barre. D'autres tisanes peuvent aussi booster l'énergie. Par exemple celle à base de thym, fleurs de sureau, sauge séchée et de tilleul.

Le saviez-vous ? Pour éliminer la théine du thé, on peut tremper entre 10 et 30 secondes le sachet dans de l'eau bouillante. Ensuite, jeter ce premier "jus" avant de verser à nouveau de l'eau bouillante. Cela permettrait d'éviter une grande partie de la théine. Ou alors on laisse son sachet infuser plus de 7 minutes, ce qui a pour effet de diluer la théine.

Le maté

Le maté est préconisé depuis des lustres en Amérique du Sud pour lutter contre la fatigue mentale et physique. Riche en oligoéléments et en antioxydants, il a néanmoins un goût amer, presque d'herbe, qui peut ne pas plaire à certains.

La chicorée

Faite à partir des racines de plante du même nom, elle ne contient pas de caféine, mais beaucoup de fibres et de sels minéraux. Cette boisson facilite également la digestion et le transit.

Autre option anti-fatigue

On peut également manger des noix, des bananes séchées ou des fruits secs comme les abricots. Mais aussi rajouter du persil, des brocolis, des épinards ou des asperges à sa salade du midi, car ces aliments ont des vertus dynamisantes.