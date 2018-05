Couper ou ne pas couper la salade, là est la question

Mais d'où vient cette règle du savoir vivre et pourquoi cette interdiction? Tout simplement à cause des couverts en argent qui étaient utilisés à table auparavant. La vinaigrette et les autres assaisonnements noircissaient l'argent des couteaux lorsque la salade était coupée dans les assiettes à table.

Le bon usage voulait que la salade soit découpée à la main et en cuisine avant d'être servie. Les morceaux devaient être suffisamment petits pour être juste piqués avec la fourchette, les pointes de celle-ci étant alors moins exposées et leur noircissement moins visible. Utiliser alors son couteau était, en plus, une impolitesse car cela revenait à souligner que l'hôtesse avait mal fait son travail... Double peines donc.

Mais avec l'utilisation des couverts en inox à la place de l'argenterie familiale, ce tabou n'a plus de raison d'être. Ce qui est, il faut bien l'avouer, une bonne nouvelle pour nos vêtements, et pour la nappe de l'hôtesse.