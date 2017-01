Coups de coeur : Des cafés, mais pas seulement...

1) A Bruxelles : Hinterland

A la recherche d'une adresse sympa pour déjeuner tout en restant connecté ? Hinterland est l'endroit parfait. Idéalement situé sur la Chaussée de Charleroi à Bruxelles, ce petit café urbain surprend par sa simplicité, sa décoration épurée et une ambiance qui invite au cocooning...

Le côté éthique est souligné par les contenants réutilisables et/ou biodégradables. Et si vous y allez avec vos propres contenants, vous obtenez même 5% de réduction sur votre addition. Sage initiative.

Renouvelée quotidiennement, la carte offre plusieurs alternatives, sucrées ou salées, mais toujours de saison. Les petits plus? Les brunchs délicieux servis toute la journée et les nombreuses alternatives vegan : açaï bowls colorés, chia pudding, pancakes, pain perdu, matcha et golden milk. Miam!

Hinterland, Chaussée de Charleroi 179, à Saint-Gilles (Bruxelles)

Ouvert tous les jours

2) Liège: Grand Maison

Petit-déjeuner, lunchs et brunchs, chez Grand Maison!

Située Quai de la Goffe, en bord de Meuse, cet endroit charmant et typiquement liégeois,

privilégie le local et le bio à travers de jolies recettes douces et savoureuses.

Chez Grand Maison, on commande au comptoir, après avoir choisi parmi les suggestions salées et les douceurs du jour. (de 4 à 5 euros)

Le dimanche, choisissez l'assiette brunch (12 euros) composée de pancakes et confiture maison, salade de légumes, oeuf sur le plat. Côté boisson, un conseil, goûtez au jus de pamplemousse pressé ou le chai latte. Une ambiance chaleureuse garantie, avec son ordi entre amis.

Autre conseil : Le dimanche, allez-y tôt car l'établissement ne prend pas de réservation et l'endroit est prisé.

Grand Maison, 37 Quai de la Goffe, à Liège

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi

de 7h30 à 17h30

Dimanche de 9h30 à 16h00

(fermé le mardi et le samedi)

3) Liège: Get your mug

Workshop café idéal au coeur de la Cité Ardente, à apprécier en solo, ou entre amis, pour discuter, brainstormer ou travailler.

Sur place ou à emporter, choisissez parmi la sélection de cafés et de thés, chauds ou glacés, préparés à l'américaine. Pour déjeuner ou pour goûter, on se laisse facilement tenter par une (ou plusieurs) douceurs du comptoir : muffins, cookies, cakes au citron.... à moins de se retenir pour la fringale du midi, car les bagels, baptisés du nom des quartiers de New-York sont aussi beaux que bons.

Get your mug, Rue des Carmes 17 à Liège.

Ouvert du lundi au samedi de 7h à 17h et le samedi de 10h à 18h.

4) Namur: Coffee and more

Escale idéale lors d'une balade namuroise, Coffee and More est également le lieu à la tranquilité idéale pour ceux qui souhaiteraient profiter du wifi. A la carte, cafés traditionnels mais aussi gourmandises telles que Latte aux Oreos, Malteser, Marshmallow et même Bounty.

Ici aussi, impossible de résister aux sucrés sur le comptoir: muffins, cookies, brownies, le tout maison, évidemment. Envie d'un lunch? Salades, soupes et bagels sont préparés avec des produits frais et de qualité. La spécialité de la maison: le cheesecake aux Oreos, à ne pas manquer.

Coffee and More, Rue Emile Cuvelier 21, à Namur (à deux pas du Théâtre de Namur)

5) Leuven: Thelma Coffee and Design

Et pourquoi pas Leuven? Magnifique avec ses canaux et bâtiments historiques, cette jolie ville fourmille de belles boutiques, de restaurants et de cafés charmants.

Thelma Coffee and Design propose mode et design dans une seule et même boutique. Coussins moelleux, peaux de mouton, plantes tombantes, cactus, bois, et marbre composent cet intérieur lumineux, au blanc immaculé. Une petite faim? Goûtez au toast aux avocats, au granola maison ou à l'un des délicieux cakes sans gluten. Chez Thelma, vous trouverez des marques belges et européennes, respectueuses de l'environnement, des produits de beauté, des bijoux, des livres mais aussi des vêtements de créateurs, un kids corner et des objets déco.

Thelma Coffee and Design, Vaartstraat 12, à Leuven

Ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 18h et le jeudi de 12h à 18h

6) Leuven : Koffie en Staal

Situé dans les ruelles de Louvain, ce petit café-boutique est unique. En effet, il rassemble les deux passions des propriétaires, l'amour du café et les meubles faits main. Koffie en Staal est un lieu agréable, à la fois pour faire un break après une promenade dans Louvain mais aussi pour travailler ou lire. Les meubles imaginés par le propriétaire (qui leur a d'ailleurs donné son nom, NONO) sont fabriqués à partir de matériel durable et de récupération. Café torréfié, tartes et cheesecake raviront les gourmands.

Koffie en Staal, Mechelsestraat 140, à Leuven

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 18h

Par Justine Toussaint (stg.)