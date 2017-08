Cuisine: 10 astuces de pro applicables chez vous

Jesse Szewczyk donne quelques conseils sur Buzzfeed pour pimper votre art culinaire. En voici dix.

1) Sucre, sel ou une touche d'acide.

Si votre plat est fade, c'est qu'il manque probablement d'un peu de sel (et pas de plus d'ingrédients). Le truc est de saler à chaque étape de la préparation et ne pas hésiter à rectifier à la fin.

Et, dans certains plats, il se peut qu'il manque juste une pointe de sucre. Par exemple avec les carottes, les betteraves ou encore les tomates.

De même apporter une pointe d'acidité avec du citron ou du vinaigre est aussi une bonne option puisque cela "casse" le gras et réveille les saveurs.

2) Un peu de beurre et on déglace sa poêle

Une sauce brillante s'obtient en y incorporant un carré de beure froid sur la fin. Soit monter au beurre. De même on veillera toujours à déglacer sa poêle avec un peu de vin pour réaliser un fond savoureux. Voici deux vidéos qui vous expliquent comment faire.

Déglacer

Monter au beurre

3) Sécher votre viande avant de la griller.

On utilise pour cela du papier cuisine ou on la laisse à l'air libre quelques heures dans le frigo. C'est particulièrement efficace pour les escalopes et le poulet.

4) Grillez les noix et les épices

Pour les épices, passez-les rapidement dans une poêle sèche et très chaude. Pour les noix, grillez-les au four à 180° pendant 10 à 15 minutes.

5) Gardez toujours un peu de l'eau de cuisson des pâtes

Cela permet de délier la sauce et de lui donner un bel aspect brillant.

6) Pour une viande juteuse, passez là à la saumure

Ou, autrement dit, plongez-la dans de l'eau salée. Cela fera ressortir les saveurs et la rendra plus juteuse.

7) Une viande parfaite est surtout une question de patience.

Sur un feu vif, on attendra le bon moment pour retourner la viande. On évitera tant que se peut les retournements intempestifs. Lorsque la viande est prête, elle se détachera d'elle-même. Ensuite, on la laisse se reposer. La couper directement lorsqu'on la sort de la poêle empêche une redistribution des sucs. Attendre quelques instants évitera que le morceau perde tout son jus.

8) Un oeuf sur le plat se cuit à feu doux.

De cette façon, l'oeuf ne sera pas caoutchouteux

9) Aiguisez vos outils

Une bonne cuisine passe aussi par de bons outils qui sont correctement affutés.

10) Toujours avoir un essuie de cuisine sous la main

Cela vous permet de travailler votre mise en place de façon souple et de prévenir les brulures.