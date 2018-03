Dans ces 25 villes, on peut savourer le monde entier

A New York, vous pouvez ainsi goûter à 94 nationalités de cuisine, quand la scène culinaire londonienne offre un panel de 89 cuisines. A Toronto, au Canada, les spcialités de 73 pays sont accessibles, 65 à Paris, 64 à Melbourne ainsi qu'à Berlin. Dubaï, Los Angeles et San Francisco complètent ce top 10 des scènes culinaires les plus variées.