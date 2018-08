De grandes toques françaises et étrangères attendues à l'hommage à Robuchon en France

Plusieurs centaines de chefs, dont "les plus grandes toques françaises et internationales", sont attendus vendredi à la cathédrale de Poitiers (ouest de la France), pour un hommage après la disparition de Joël Robuchon, emblème de la cuisine française et chef le plus étoilé du monde, a-t-on appris auprès de la famille.