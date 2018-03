Décès de la restauratrice Ruth Wilensky, figure de Montréal et des touristes

Tous les guides touristiques soulignent l'originalité de ce petit restaurant à la devanture défraîchie situé dans l'ancien quartier industriel du Mile End de Montréal, maintenant prisé des développeurs de jeux vidéo ou par les artistes.

A l'intérieur, le vert des murs est d'origine et inutile de chercher une table, tout se passe au comptoir et ses quelques tabourets. Là, le client attend son "spécial Wilensky", un sandwich de pain rond avec du salami et du saucisson tout boeuf, servi avec un peu de moutarde, et un cola à la cerise, boisson créée par la maison.

"Chez Wilensky c'est un peu comme pénétrer dans un décor de cinéma hollywoodien des années 50", écrit le célèbre guide Lonely Planet au sujet de la petite boutique créée par son époux, également décédé, Moe Wilensky, descendant de parents émigrés de Russie.

Jusqu'à plus de 80 ans, Ruth Wilensky se plaisait derrière le comptoir avec ses enfants qui ont pris la suite, sans changer d'un iota la décoration et sans décrocher quelques photos des années 30.

Ruth Wilensky devait être inhumée dans la plus stricte intimité dimanche dans le principal cimetière juif de Montréal.