Découvrez Kinokwa, le délicieux burger au quinoa équitable

Inspirés à la fois de la cuisine sud-américaine et nord-africaine, les hamburgers végétariens sont composés d'un burger de quinoa péruvien, d'un petit pain marocain à la semoule et de crudités. Ils se déclinent en version "classique" (accommodée d'une mayonnaise au basilic) et "piquant" (nappée d'une mayonnaise au raifort).

Pour ses burgers, Kinokwa n'utilise que du quinoa issu du commerce équitable, également disponible dans l'établissement.

Contrairement à ce qu'on pourrait spontanément penser, le quinoa, cultivé principalement au Pérou et en Bolivie, n'est pas une céréale, mais une plante de la famille des épinards et des betteraves. Sans gluten et très digeste, le quinoa est importé en force en Europe depuis le début des années 2000 où il rencontre un tel succès que les Nations-Unies ont même fait de 2013 année du quinoa.

Kinokwa, Botermarkt 9, 9000 Gand. Ouvert jusqu'au 8 janvier 2017.