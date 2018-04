Découvrez les croquettes 100% belges et revisitées d'Home Made Croquettes Belgium

L'histoire commence dans la cuisine d'Arthur Simonon, ou plutôt celle de sa mère, hôtesse hors pair qui fait mouche auprès de ses invités dès qu'elle leur prépare sa célèbre recette de croquettes. Diplômé en hôtellerie, son fils commence à mûrir le projet de faire connaître cet mets si prisé chez lui. Oui, pourquoi ne pas commercialiser ce produit s'il plait tellement? Et c'est comme cela que l'aventure démarre pour Arthur,qui s'adjoint pour le mener ses deux amis d'enfance.

Depuis 2016, dans leur atelier de Chênée à Liège, Arthur Simonon, Quentin Peeters et Loïc Gaupin travaillent d'arrache-pied pour ravir les palais délicats. Comme son nom l'indique, Home Made Croquettes propose des croquettes fabriquées de A à Z par leurs soins. La ligne de conduite que se sont fixés ces trois artisans est de proposer un produit savoureux fait à partir d'ingrédients de qualité mais également sans conservateurs, sans additifs, sans colorants.

Quand des Liègeois réinventent la croquette

Mais ici, pas question de tomber dans le cliché de la croquette de pommes de terre surgelée. Les trois jeunes hommes proposent des versions complètement revisitées de ce pêché mignon belge: Parmesan, volaille, crevettes mais aussi, chorizo, Comté, italienne, trois fromages, Aubel et même Chimay.

Et tout cela frais. Voilà de quoi plaire aux plus grands nombres mais surtout aux plus gourmands.

La petite entreprise propose ses croquettes tant aux particuliers, mais aussi aux professionnels. Vous pouvez vous les procurer chez Delhaize, Carrefour, Spar, Match, Intermarché et dans les Carrefour Market de Droogenboos et Audeghem. Pour ceux qui veulent les découvrir hors de chez eux, rendez-vous chez Le Petit Carré et La Régence à Liège pour déguster ce croquettes hors du commun.( Carte des points de vente)

Plus d'informations sur la page Facebook de HMC Belgium

et via la plateforme LocaLife pour passer commande notamment.

Soraya Benatmane.