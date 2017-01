Deliveroo arrive à Liège

Dès aujourd'hui, les Liègeois pourront bénéficier du service de livraison de Deliveroo. Très attendus depuis la faillite de Take Eat Easy fin juillet, ils livreront les petits plats d'une trentaine de restaurants, les burgers du Huggy's Bar, les cafés et douceurs de Get Your Mug, les croques de chez Messieurs, les produits de l'Atelier Pâtes, du Bar Carlsberg, et bien d'autres. La liste est en effet amenée à s'allonger dans les jours et semaines à venir.

Pour connaitre les restaurants associés à Deliveroo à Liège, rendez-vous sur le site de Deliveroo.