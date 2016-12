Dix astuces du traiteur pour un repas de fête pas casse-tête

• Procédez de façon organisée et méthodique, commandez à temps, veillez à ce que votre frigo soit bien rangé et préparez à l'avance tout ce dont vous avez besoin. Le calme est la clé du succès.

• Evitez le beurre et la crème, qui alourdissent inutilement les plats. Le premier est à réserver exclusivement aux rôtis. Pour lier, remplacez le roux par de la farine de graines de caroube.

• Faites l'impasse sur les plats mijotés ou en sauce et privilégiez le naturel.

• Servez vos fumets et jus de légumes à table dans une saucière.

• Utilisez du thé filtré pour donner à vos plats davantage de profondeur.

• Préférez les entrées chaudes, plus raffinées que les plats froids. Une soupe originale, comme un bouillon de queue de boeuf ou un consommé aux raviolis, peut être tout à fait festive. Les terrines et pâtés, par contre, sont un peu passés de mode.

• Les mousses et espumas sont souvent fades. Préférez-leur par exemple les jeux de textures d'un crumble délicieusement croustillant.

• Côté déco, jouez la simplicité et l'élégance et évitez de surcharger votre table : mieux vaut une jolie branche ornée de baies rouges et quelques bougies qu'une surabondance de paillettes.

• Quand le temps presse, résistez à la tentation d'augmenter la température du four ou de la plaque de cuisson : c'est la meilleure manière de gâcher votre plat.

• Goûtez régulièrement vos préparations et épicez-les bien. Rien n'empêche de proposer du sel et du poivre à table, mais pourquoi ne pas surprendre vos invités avec un mélange spécial comme du sel de Maldon et du poivre de Jamaïque ?

(*) Point Albert, 10, place Albert Leemans, à 1050 Bruxelles. Tél. : 02 539 00 26. www.pointalbert.com, eat@pointalbert.com